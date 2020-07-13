Великобритания хочет положить конец эпохе распространения фейков в Сети

Палата лордов парламента Великобритании призвала к ужесточению контроля за итернет-платформами. Поводом послужил рост количества фейковой информации в Сети, которая, по мнению британских парламентариев, подрывает доверие граждан к государственным институтам.

Лорды подготовили 153-страничный доклад, в котором предлагается расширить полномочия внеправительственного агентства Ofcom для определения санкций против IT-корпораций, не выполняющих свои обязательства по контролю за распространением информации через социальные сети, файлообменники, онлайн-форумы и поисковые сайты.

Похожую идею еще год назад озвучил министр цифровых технологий Великобритании Джереми Райт. Он заявил о необходимости создания некоего независимого регулирующего органа, который будет следить за тем, как IT-корпорации защищают своих пользователей от деструктивного контента. Еще Райт выразил надежду на то, что британская модель интернет-регулирования окажется интересной и другим странам.

«Эпоха самостоятельного регулирования для интернет-компаний должна подойти к концу», — подчеркнул министр.

«России тоже нельзя медлить в вопросе регулирования цифрового пространства, — прокомментировал ситуацию заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. — Ведь антироссийские информационные кампании ведутся целенаправленно, и социальные сети зачастую становятся эффективным инструментом дестабилизации общества».



Эксперт отметил, что для таких IT-гигантов, как Facebook и Google, санкции в виде штрафов не являются достаточно мерой.

«Многие страны борются с тиражированием фейков с помощью штрафов. Но этого, увы, недостаточно. Бить нужно по репутации безответственных корпораций, чтобы мы могли увидеть хоть какую-то готовность к пересмотру политики модерации контента», — уверен Александр Малькевич.

Россия, полагает общественник, должна предложить США, Великобритании и странам Евросоюза объединиться в борьбе за «безопасность и чистоту интернета».

«Очень важно, что в английской истории звучат те тезисы, о которых мы говорим очень давно. Мы уже несколько лет настаиваем на санкциях против IT-корпораций, которые закрывают глаза на распространение фейков и прочей деструктивной информации. На мой взгляд, со стороны России вполне резонно будет предложить Великобритании, США и странам Евросоюза обсудить, как заставить IT-компании быть более ответственными. Беда общая, поэтому нам надо объединяться. И сейчас хороший повод выступить с соответствующим предложением», — заключил Малькевич.