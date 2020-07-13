Житель Крыма получил перелом черепа в драке с местным депутатом
- 13 июля 2020, 17:14
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Крыму депутат Первоуральской городской думы повздорил с местным жителем и нанес ему тяжелые телесные повреждения.
По данным РЕН ТВ, между народным избранником и крымчанином произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.
В результате житель Крыма серьезно пострадал, получив перелом свода черепа и закрытую черепно-мозговую травму.
Как сообщает телеканал, в настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Депутат уже дал признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Ридус» писал о том, что гендиректор предприятия «Саханефтегазсбыт», депутат Госсобрания Виктор Лебедев нанес травмы своему подчиненному.
Также сообщалось, что глава ГБУ «Жилищник района Москворечье-Сабурово» Нияз Фаттахов избил подрядчика, который пришел к нему за зарплатой.
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