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Житель Крыма получил перелом черепа в драке с местным депутатом

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© vk.com

© vk.com

В Крыму депутат Первоуральской городской думы повздорил с местным жителем и нанес ему тяжелые телесные повреждения.

По данным РЕН ТВ, между народным избранником и крымчанином произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

В результате житель Крыма серьезно пострадал, получив перелом свода черепа и закрытую черепно-мозговую травму.

Как сообщает телеканал, в настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Депутат уже дал признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ридус» писал о том, что гендиректор предприятия «Саханефтегазсбыт», депутат Госсобрания Виктор Лебедев нанес травмы своему подчиненному.

Также сообщалось, что глава ГБУ «Жилищник района Москворечье-Сабурово» Нияз Фаттахов избил подрядчика, который пришел к нему за зарплатой.

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