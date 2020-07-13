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Аппараты NASA смогут самостоятельно искать внеземную жизнь

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© NASA

© NASA

Специалисты NASA сообщили, что их агентство стало на шаг ближе к тому, чтобы космические аппараты могли самостоятельно искать признаки жизни на других планетах, а также анализировать найденное.

Ученые объявили о создании новых интеллектуальных систем, способных идентифицировать геохимические признаки жизни из образцов горных пород.

Система на основе искусственного интеллекта (ИИ) может сама решать, нужно ли подробно изучать те или иные образцы, найденные в ходе исследования. Это помогает быстрее отсеивать ненужные элементы, и в обсерваторию поступают только самые проверенные данные.

Также не стоит забывать, что отправка данных на Землю требует больших затрат времени и денег, поэтому ученые не могут провести столько экспериментов или проанализировать столько образцов, сколько им хотелось бы.

Это перспективный шаг в освоении космоса. Он означает, что со временем мы уйдем от того, что люди занимаются практически всем в космосе, и придем к тому, что большую часть работы будут выполнять роботизированные станции с ИИ, — пишут авторы статьи.

Недавно специалисты представили МОМА — это современный масс-спектрометрический прибор, способный анализировать и идентифицировать органические молекулы в образцах горных пород. Он будет искать следы жизни на поверхности Марса с помощью анализа образцов горных пород.

Первое время система будет передавать почти всю информацию на Землю, но позже она будет полностью автономной. Предварительные результаты показывают, что алгоритм нейронной сети определяет органику с точностью до 94%.

Специалисты NASA уточнили, что система МОМА появится в космических аппаратах не раньше чем через 2—3 года.

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