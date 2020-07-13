Эксперты дали рецепты составления и хранения надежного пароля

Надежный пароль был и остается одним из важнейших факторов цифровой безопасности. Сейчас россияне стали более ответственно относиться к собственным данным и учетным записям, однако общий уровень компьютерной грамотности все еще не очень высок. По данным исследования «Лаборатории Касперского», отдельные пароли для каждого аккаунта создают лишь 39% россиян.

Идеальным можно считать пароль, состоящий из комбинации цифр, прописных и строчных букв, а также знаков препинания. Количество символов в нем должно быть не менее 16. При составлении нельзя использовать название ресурса, дату рождения, собственное имя и другую личную информацию, которую мошенник может без труда найти в Сети.

«К сожалению, многие пользователи небрежно относятся к этому вопросу. Часто злоумышленники, получив логин и пароль от учетной записи на слабозащищенном сервере после утечки данных, пробуют применить его ко всем остальным сервисам. В случае, если один и тот же пароль используется на разных учетных записях, у злоумышленников это получится», — цитируют РИА Новости слова главы представительства Avast в России и СНГ Алексея Федорова.

Специалисты советуют использовать при составлении пароля определенные приемы. К примеру, можно запомнить примечательное длинное предложение. Взять из него первые буквы слов, цифры и знаки препинания. При хранении секретного кода в менеджере паролей лучше довериться специальному генератору, который выберет полностью случайные сочетания символов.

Не стоит хранить пароли на самих устройствах, поскольку лишь одной утечки будет достаточно, чтобы скомпрометировать все учетные записи. Если в прежние времена не рекомендовалось писать тайные коды на листочках, приклеенных к мониторам, то теперь мошенники чаще проникают в дом или офис не через окно, а посредством Сети, поэтому нельзя выбирать в качестве хранилища чаты, облака или текстовые файлы. Парадоксально, но именно листок бумаги в кошельке или кармане сейчас будет куда надежнее. Когда выбранное сочетание запомнится, такой носитель можно уничтожить.

При этом пароли нужно регулярно менять. Оптимальный срок для этого — примерно полгода. Однако не стоит придумывать новый, скажем, накануне отпуска. Обязательно забудете. В таком случае примените процедуру восстановления. Также специалисты настоятельно рекомендуют двухфакторную аутентификацию — подтверждения посредством sms, а для самой важной информации — токены. Их надо менять один раз в квартал или при возникновении каких-либо сомнений.