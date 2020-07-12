В Москве и области начнется «период некомфортной погоды»

Существенное похолодание ожидается на предстоящей неделе в столичном регионе. Снижение температуры, по прогнозам синоптиков, может достигнуть десяти градусов. Виной тому — волна арктического воздуха, вторгающаяся в центр европейской России. На смену солнечной погоде выходных придут дожди с грозами и устойчивый облачный покров. И все же июль будет более теплым, чем обычно.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, уже во вторник температура не превысит +20 °С. После 29-градусной жары это будет заметное понижение, но в среду и четверг ожидается даже меньше — от +14 до +19 °С, что «вызовет сильное ощущение дискомфорта» и будет «настоящим похолоданием».

Вместе с резким снижением температуры будут заметны и другие изменения погодных условий.

«Понижается давление, и характеристики погоды будут такие: облачно и дождливо. Изменения погоды будут ощущаться уже с понедельника, но особенно со вторника. В среду будут очень заметные дожди, причем местами будет сильный дождь», — цитирует сайт RT слова Вильфанда.

Осадки ожидаются как короткие грозовые, так и «монотонные» — практически осенние, долгие и обильные. Синоптик отметил, что «будет мрачновато», а низкие хмурые облака оставят ощущение «северного неба». Ветер при средней скорости 7−8 метров в секунду во время порывов будет усиливаться до 17−20 метров в секунду. Период некомфортной погоды завершится к следующим выходным.

В Московском метеобюро более сдержанно оценили перепад температур. По словам главного специалиста Татьяны Поздняковой, в ночь на понедельник регион окажется в зоне холодного фронта. Поступление более прохладного воздуха в первую очередь скажется на дневных показаниях термометров. 13 июля они составят от +25 до +27 °С. На следующий день ожидается от +21 до 23 °C, в среду — от +20 до +22 °С.

«Я не могу сказать, что это сильное похолодание, это действительно понижение температуры. Если сейчас у нас где-то температура выше климатической нормы, то потом она, может, будет чуть ниже климатической нормы. Мы такие процессы уже наблюдали в июле», — сказала Позднякова.

Синоптик добавила, что нынешние волны жаркой и холодной погоды накатывают с интервалом в два-три дня. Но текущие температуры можно отнести к превышениям климатической нормы. Как было в субботу и воскресенье.