Сразу 15 вагонов грузового состава сошли с рельсов в Тульской области

На перегоне станции Щекино-Лазарево в Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов грузового состава, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о происшествии поступило 12 июля в 15:05.

«Интерфаксу» в пресс-службе уточнили, что с рельсов сошли вагоны с окатышами. В результате аварии никто не пострадал.

При этом ЧП явилось причиной задержки движения поезда «Москва-Белгород». На место происшествия были направлены аварийно-восстановительные поезда РЖД.

Как пишет агентство, выяснением обстоятельств инцидента занимается Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что в январе 2019 года на перегоне Делюр — Тыреть Восточно-Сибирской железной дороги в Заларинском районе Иркутской области сошли с рельсов 29 груженных углем вагонов.

