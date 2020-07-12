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Блогер Марина Балмашева вышла замуж за своего 20-летнего пасынка

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© Instagram.com

© Instagram.com

Блогер из Краснодарского края Марина Балмашева сообщила в Instagram о своей свадьбе с 20-летним пасынком Владимиром, сыном ее экс-супруга от первого брака.

Она разместила свадебное фото, сделав под ним такую подпись: «Муж и жена. Огромное спасибо за ваши теплые слова».

Балмашева также упомянула о том, что на церемонии бракосочетания присутствовали только молодожены и мать жениха.

Ранее стало известно, что 35-летняя блогер находится на 11−12-й неделе беременности и предполагает, что родится мальчик.

В конце февраля «Ридус» писал о том, что Балмашеву лишили опеки над приемными детьми из-за ее романтических отношений с Владимиром. Блогерша утверждает, что, несмотря на то, что она 10 лет воспитывала сына бывшего мужа, она не совращала пасынка.

Напомним, Балмашева вышла замуж за мужчину, который был на десять лет ее старше, 13 лет назад. У него был малолетний сын Владимир от первого брака. В дальнейшем супруги взяли на воспитание четверых детей, включая девочку с синдромом Дауна. Балмашева долгое время публиковала в соцсетях фотографии счастливой семьи, пока однажды не завела блог в Instagram, в котором стала писать, как борется с лишним весом.

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