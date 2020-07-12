Видео: в Москве задержали парня, спускавшегося по стене многоэтажки

В Сети появилось видео, запечатлевшее молодого человека, лихо спускавшегося по стене многоэтажного дома в Москве.

При этом никакой страховки ему не понадобилось.

На кадрах, опубликованных изданием «Подъём», видно, что в какой-то момент парень чуть не сорвался. Однако его рискованный трюк не привлек прохожих. У дома его поджидали полицейский и сотрудник ЖКХ, пишет паблик. При задержании мужчина оказал сопротивление, поэтому скручивать его помогали еще три человека.

Как сообщили «Подъёму» в пресс-службе столичного главка МВД, информации о задержании молодого человека пока не поступало.