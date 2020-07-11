Вассерман рассказал, как вода из Кубани попадет к жителям Крыма

Политолог и публицист Анатолий Вассерман заявил, что согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий.

Он добавил, что блокаду можно и нужно квалифицировать как военное преступление в том случае, если она бьет исключительно по мирным жителям.

Так Вассерман прокомментировал статью канадского издания Geopolitical Monitor, автор которой полагает, что перекрытый Киевом Северо-Крымский канал превратился в «мину замедленного действия» для властей Украины.

«Киев может не тешить себя напрасными надеждами. От того, что он держит перекрытыми водные коммуникации на полуостров, Крым в состав Украины не войдет», — сказал Вассерман в беседе с ФАН.

По его словам, даже если Зеленский решит открыть канал, его будет ожидать разочарование, так как земледельцы северной части Крыма уже успели перейти на менее водоемкие культуры. По мнению политолога, Киеву следовало задуматься о возобновлении подачи воды много раньше, поскольку решение вопроса с водой для Крыма Россия уже нашла.

«Согласно дошедшим до меня новостям, уже в скором времени планируется запустить проект водовода по дну Черного моря, который понесет влагу из реки Кубань (прямо из устья!) на полуостров», — рассказал собеседник издания. Вассерман пояснил, что трубы, сделанные из синтетической пленки, придется изрядно чем-нибудь пригрузить, чтобы они не всплывали, поскольку наполняющая их пресная вода легче соленой. «Иначе они будут мешать морскому судоходству», — заключил он.

Ранее сообщалось, что бывший посол США на Украине Джон Хербст публично порекомендовал Киеву не поставлять воду из Днепра в Крым, чтобы «сохранить высокую цену полуострова для Кремля». В России эти слова восприняли как запредельный цинизм. Депутат Госдумы Константин Бахарев заявил, что сотрудники Госдепартамента США продолжают навязывать Украине свои рекомендации, тем самым доказывая несамостоятельность Киева и питая ложные надежды на возвращение Крыма в состав Украины.

Напомним, Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, по которому в Крым поступала вода из Днепра, после того, как полуостров вошел в состав России в 2014 году. По мере развития Крыма проблема недостатка пресной воды на полуострове становится все острее. Прежде Северо-Крымский канал закрывал до 90% потребности.

За зиму и весну 2020 года осадков выпадало критически мало, и основные водохранилища Крыма и Севастополя обмельчали почти на две трети. В Севастополе уже ввели ограничения подачи воды в садовые товарищества, которые по факту уже давно превратились в жилые кварталы частного сектора.

Как рассказывал «Ридус», попытки договориться с властями Украины о поставках воды Крыму оказались безуспешными. Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который был не прочь пополнить украинский бюджет за счет продажи воды одной из крупнейших рек Европы, под давлением националистов был вынужден отказаться от этой идеи.