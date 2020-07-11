Главный тренер «Спартака» стал жертвой мошенников

Приехав в Сочи на очередную игру своей команды в чемпионате России, главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско лишился 250 000 рублей.

Эту сумму похитил у него мошенник, представившийся сотрудником клуба.

Как сообщает Baza, вечером в четверг, 9 июля, Тедеско находился в гостинице у себя номере, когда ему пришла SMS с вопросом «в отеле ли он сейчас». Поскольку на аватарке было фото сотрудника «Спартака», тренер решил ответить. После состоявшегося общения Тедеско перевел «сотруднику» клуба деньги «на срочное лечение родственника».

Вскоре выяснилось, что никто в «Спартаке» денег у Тедеско не просил, пишет паблик.

Таким образом, у главного тренера команды продолжилась череда финансовых потерь. Недавно он был оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС на 500 тысяч рублей за споры с судьей во время матча с «Локомотивом».