найти ×
   
  • USD +0.35
    71.23
  • EUR -0.14
    80.27
СохранитьСохранено0
×

0036134

Главный тренер «Спартака» стал жертвой мошенников

Small f1a6d446e0
© imago/RHR-Foto/ТАСС

© imago/RHR-Foto/ТАСС

Приехав в Сочи на очередную игру своей команды в чемпионате России, главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско лишился 250 000 рублей.

Эту сумму похитил у него мошенник, представившийся сотрудником клуба.

Как сообщает Baza, вечером в четверг, 9 июля, Тедеско находился в гостинице у себя номере, когда ему пришла SMS с вопросом «в отеле ли он сейчас». Поскольку на аватарке было фото сотрудника «Спартака», тренер решил ответить. После состоявшегося общения Тедеско перевел «сотруднику» клуба деньги «на срочное лечение родственника».

Вскоре выяснилось, что никто в «Спартаке» денег у Тедеско не просил, пишет паблик.

Таким образом, у главного тренера команды продолжилась череда финансовых потерь. Недавно он был оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС на 500 тысяч рублей за споры с судьей во время матча с «Локомотивом».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Погода
«Жаркое лето 2020-го»: ждет ли нас повторение кошмара десятилетней давности
6125056читать позжечитаю позже
История
Коронавирус и конспирология: что за болезнь поразила Испанию в 1981 году
27041343читать позжечитаю позже

главное


Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети

Особенно в восторге от него дети.

44633098читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику13 декабря 2019

Не завидуем людям, которым достались эти «шедевры».

43337116читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM