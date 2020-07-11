Названы организаторы незаконного митинга в Хабаровске в поддержку Фургала

В центре Хабаровска прошел многотысячный несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала, которого обвиняют в организации серии заказных убийств.

Протестующие прошли по улице Ленина, скандируя «Свободу!», «Нет, это еще не все, там столько же», «Наш выбор, наш Фургал!» и «Это наш край!».

Примечательно, что полицейские решили не вмешиваться в происходящее. В ходе акции не было ни одного задержания. Правоохранители просто наблюдали за действом. По некоторым данным, в протесте принимали участие более 10 тысяч граждан.

Стихийный митинг закончился мирно после призыва представителей власти разойтись по домам.

Протестная акция в Хабаровске — событие вполне естественное, поскольку у Фургала, как известно, есть административный ресурс и сторонники, прокомментировал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

На что бы я обратил внимание, так это на попытку политизации истории с Фургалом. Однако губернатору предъявлены очень серьезные обвинения, которые носят исключительно криминальный характер. Может ли власть идти в данном случае на риск и задерживать главу региона, не имея на то никаких оснований? Я думаю, нет, — заявил Потуремский в интервью «Ридусу».

По его мнению, попытка политизировать ситуацию — дело рук представителей команды Фургала в правительстве региона.

«Показательно то, что мобилизацией людей на митинг занималась пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко. Вероятно, она это делала по указанию высокопоставленных приближенных Фургала, которые хотят остаться у власти. При этом силовики, наблюдая за шествием, вели себя весьма грамотно. Не было ни одного задержания, хотя митинг являлся несанкционированным. У людей есть некоторое непонимание сложившейся ситуации, они могут поддерживать избранного губернатора. Поэтому люди вышли на улицу и высказали свое мнение. И хорошо, что никого не задержали. Поскольку это могло привести к эскалации протеста. Силовики, на мой взгляд, приняли правильную стратегию», — заключил эксперт.

Напомним, что Сергей Фургал был задержан 9 июля около своего дома. Губернатора обвиняют в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Первый был партнером Фургала по бизнесу. Со вторым он судился за производственное помещение в Хабаровске. Сандалова расстреляли после конфликта с работниками металлобазы, которой владел Фургал.