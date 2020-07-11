Система здравоохранения Узбекистана не справляется со второй волной COVID

Власти Узбекистана заявили, что с сегодняшнего дня в стране снова вводится карантин. Официальные лица страны предупредили, что система здравоохранения может не справится с ростом случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, что правительство Узбекистана в мае приступило к снятию ограничений, первоначально введенных в марте, что позволило осуществлять перевозки между городами и вновь открыть рестораны в середине июня.

Но спустя несколько недель после того, как люди радовались возвращению прежней жизни, специальная правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом вновь ввела ограничения из-за риска второй волны эпидемии.

Поездки на частном транспорте будут ограничены, и теперь люди могут пользоваться авто только с утра и вечером для поездок на работу, в продуктовый магазин и аптеку.



Рестораны, спортзалы, бассейны и непродовольственные рынки снова закрыли свои двери, по крайней мере, до 1 августа. Уже в пятницу, 10 июля, меньше людей было замечено на улицах Ташкента, города с населением 2,4 миллиона человек.

Сотрудник полиции, дежуривший на контрольно-пропускном пункте, установленном на окраине бывшей столицы Советской республики, заявил, что въехать в столицу могут только водители, имеющие веские основания для въезда, например, для доставки продуктов питания и других жизненно важных вещей.

За последние несколько дней число новых случаев заболевания резко выросло. Так, в Узбекистане было 3661 заболевший на 1 июня, а вчера, 10 июля, зараженных было 11857 человек.

Узбекистан зафиксировал свой самый большой ежедневный рост в пятницу: 472 новых случая заболевания. Хабибулла Акилов, председатель органа по реагированию на коронавирус, предупредил на этой неделе, что переоборудованные коронавирусные больницы уже переполнены и что система здравоохранения столкнется с полным крахом, если число случаев заболевания достигнет 1000 в день.

Акилов сказал, что в стране все еще есть несколько запасных больничных коек, но предупредил, что новые случаи заражения должны быть замедлены.