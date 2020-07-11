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К 2030 году половина американцев столкнется с ожирением

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© flickr.com

© flickr.com

На протяжении десятилетий уровень ожирения в США рос. По прогнозам ученых, количество взрослых людей с лишним весом будет увеличиваться, и уже к 2030 году почти половина американцев старше 18 лет столкнется с этой проблемой.

Это не только этическая проблема, но и в первую очередь проблема физического здоровья. Ожирение связано с рядом заболеваний, таких как диабет, высокое кровяное давление и ишемическая болезнь сердца, пишут авторы нового исследования.

Если тенденция к ожирению продолжится, то это будет способствовать снижению состояния здоровья в Соединенных Штатах. Кроме того, на борьбу с ожирением уходят немалые деньги, которые могли быть задействованы в других сферах медицины, считают эксперты.

Существует множество внешних факторов, влияющих на ожирение. В первую очередь — это отсутствие физической активности: практически все можно заказать в Интернете, даже работать можно из дома, не тратя энергию на перемещение.

Снижение активности медленно, но однозначно приведет к проблемам с лишним весом и другим сопутствующим заболеваниям. Еще один фактор — это то, что мы едим. За последние несколько десятков лет питание изменилось, и теперь люди едят много обработанных, более калорийных продуктов.

Тем не менее, статистика показывает, что эти тенденции набирают обороты, и даже несмотря на популярность спорта и фитнеса, ожирение среди взрослого населения будет прогрессировать.

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