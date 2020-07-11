Эксперт оценил деятельность Владимира Уйбы на посту врио губернатора Коми

Сегодня исполняется 100 дней с того момента, как Владимир Уйба был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Коми.

На посту руководителя Коми Уйба сменил Сергея Гапликова, который подал в отставку 2 апреля. До этого нынешний врио главы региона работал заместителем министра здравоохранения РФ.

«Владимир Уйба отличается огромной активностью и личной включённостью в решение проблем. Еще один аспект — его открытость. Он регулярно ездит по республики, общается с жителями. При этом он также готов контактировать с различными политическими силами, представленными в республике Коми. И здесь очень важно отметить, что Уйба берет в работу все обозначенные ими проблемы, вне зависимости от отношения к действующей власти того или иного политика или общественного деятеля», — оценил политолог Александр Малахов деятельность Уйбы на посту врио главы Республики Коми.

Эксперт добавил, что Владимиру Уйбе удалось существенно улучшить ситуацию с коронавирусом в регионе.

Уйба был назначен на фоне серьезной инфекционной вспышки в Коми. Благодаря мерам, принятым временно исполняющим обязанности главы региона, Республика Коми переместилась в условном рейтинге заболевших с неприятных первых мест в спокойную середину. Те практики, которые предложил Уйба, оказались действенными. Безусловно, он прекрасно понимал, что именно нужно делать, поскольку до своего назначения в Коми Владимир Уйба работал сначала врачом, а после заместителем главы Минздрава, — заключил Малахов.

Ранее профессор ВШЭ Олег Матвейчев назвал Владимира Уйбу самой подходящей кандидатурой на пост главы Коми: «Это стопроцентное совпадение, как говорится, с ситуацией. Тема коронавируса не исчезнет сейчас в один день, она останется в повестке дня на два-три месяца, а может и дольше, и все это время Уйба будет заниматься проблемой как специалист. Что касается его управленческих навыков в целом, то он крупный федеральный чиновник, и был готов взяться за руководство республикой».