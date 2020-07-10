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Tesla усовершенствует автопилот до 5-го уровня

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

На прошедшей ежегодной Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае (WAIC) Илон Маск сделал очередное заявление. Глава Tesla рассказал, что в этом году инженеры компании смогут повысить автономность автопилотов до пятого уровня.

Если все получится, то автопилот поднимется сразу на три ступени, что станет огромным скачком в развитии технологии. По словам Маска, особых проблем в реализации задуманного он не видит.

Напомним, что у беспилотных автомобилей есть уровни автономности. Машина с нулевым уровнем полностью лишена системы автопилота, авто со вторым уровнем может передвигаться самостоятельно, однако ей необходимо присутствие водителя и его контроль.

Новый, пятый уровень предполагает, что водитель может вообще не участвовать в процессе вождения: за него все сделает программа. В ходе презентации Маск назвал это «полной автоматизацией», которая будет доступна уже в конце 2020 года.

Автопилот — перспективная технология, разработкой которой сейчас занимаются многие компании. Илон Маск пояснил, что, в отличие от своих конкурентов, которые используют технологию онлайн-картографирования и LIDAR, Tesla будет применять нейросети, созданные специалистами компании.

Нейросети постоянно обновляют информацию, собранную с других авто, что обеспечивает самую актуальную картографию. Пока что Илон Маск не раскрывает весь процесс сбора информации и работы нейросетей.

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