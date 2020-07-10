Где и как на территории РФ наблюдать комету C/2020 F3

Любители астрономии и ученые уже несколько месяцев следят за новой кометой C/2020 F3, которую обнаружили в марте с помощью космического телескопа NASA NEOWISE.

Совсем недавно, 3 июля, комета прошла свой перигелий, т. е. находилась на минимальном расстоянии от Солнца — 45 миллионов километров. Сейчас комета вновь удаляется от Солнца, но ее все еще можно увидеть на небе.

Почти на рассвете 7 июля комета была легко видна в бинокль, причем некоторые наблюдатели могли видеть ее невооруженным глазом. Примерно в середине месяца комета будет видна на 10 градусов выше северо-восточного горизонта за час до рассвета.

Где наблюдать?

Сегодня, 10 июля, комету можно увидеть в северном полушарии в средних широтах: она заметна на рассвете низко над северо-восточным горизонтом. До 13 июля ее путь проходит по созвездию Возничего, затем 13 июля она перейдет в созвездие Рыси, а 17 июля уйдет в созвездие Большой Медведицы.

Чтобы не ошибиться, астрономы советуют искать новую комету очень низко над горизонтом в первые минуты рассвета. А всю следующую неделю комету можно будет наблюдать даже ночью.

В конце месяца время наблюдения сдвинется на поздний вечер и первые часы ночи.

NASA отмечает, что самое близкое сближение кометы с Землей произойдет 22 июля. Комета окажется на расстоянии около 103 миллионов километров.

Комете требуется около 6800 лет, чтобы сделать один круг вокруг своей длинной, вытянутой орбиты, поэтому она не посетит внутреннюю Солнечную систему снова в течение многих тысяч лет, — поясняет агентство на своем веб-сайте.

Как увидеть комету?

Сама по себе комета достаточно яркая, поэтому самые глазастые смогут рассмотреть комету без специального оборудования. Для этого нужно хорошее зрение и чистое сумеречное небо.

Все остальные могут воспользоваться подзорной трубой, биноклем или телескопом.