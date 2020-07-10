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Названа главная опасность гепатита С

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Онкологические заболевания — одни из самых распространенных в мире. Только в России рак является причиной 15% всех смертей. Как правило, главной причиной онкологии являются генетические мутации, но врачи напоминают, что есть и другие факторы риска.

Помимо хронических заболеваний, курения и других вредных привычек, вирусный гепатит может провоцировать развитие одной из опасных форм рака. Речь идет о раке печени.

В мире около 150 миллионов человек инфицированы вирусом гепатита C. У зараженных людей в 100 раз увеличивается вероятность появления рака печени. Риск развития болезни у мужчин составляет 1 на 94, у женщин — 1 на 212 человек. Он находится на седьмом месте по распространенности, — рассказал в беседе с NEWS.ru заведующий отделом хирургии печени и поджелудочной железы Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова Михаил Ефанов.

Напомним, что гепатит С — это вирусное заболевание, которым можно заразиться при использовании загрязненных инструментов (в том числе для инъекций), а также через поврежденную кожу и слизистые. Наиболее опасным фактором передачи является кровь.

Это заболевание крайне коварно, так как долгое время не дает о себе знать. На ранних стадиях заподозрить у себя гепатит С практически невозможно. Как только вирус надежно поселится в организме, у человека начинается разрушение тканей печени, о чем можно узнать по специфическим симптомам спустя какое-то время.

Как правило, пациенты жалуются на ноющие боли в животе, недомогание и высокую температуру. При таких признаках хроническое воспаление печени — цирроз — уже началось. На этом этапе полностью избавиться от болезни уже невозможно, однако ее можно корректировать.

Для этого пациентам с гепатитом С и циррозом печени рекомендуют раз в шесть месяцев делать скрининг, чтобы не пропустить начало онкозаболевания.

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