В Госдуме предложили ввести санкции против литовского бизнеса

В среду, 8 июня, комиссия по радио и телевидению парламента Литвы решила остановить ретрансляцию пяти передач российского телеканала Russia Today. Примечательно, что эти программы оказались так или иначе связаны с журналистом Дмитрием Киселевым, против которого Евросоюз ввел персональные санкции.

По мнению члена комитета нижней палаты по государственному строительству и законодательству Евгения Марченко, остановка ретрансляции передач RT — это «очередной акт русофобии со стороны литовцев». Парламентарий считает, что «ответ нашей страны в этом случае должен быть жёстким».

Надо просто запретить деятельность на территории России всех литовских компаний. Чтобы они не зарабатывали на россиянах. Кроме того, можно заблокировать все счета данных компаний, чтобы они не могли выплачивать дивиденды своим акционерам. Сейчас литовские предприниматели активно выводят заработанные в так ненавидимой ими России деньги. Этого больше быть не должно. Только ударив по ним жесткими экономическими мерами, мы сможем заставить их очнуться, — сказал Марченко.

Напомним, что это уже не первое предложение о принятии санкций против литовских бизнесменов в ответ на политику Вильнюса в отношении России. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал в интервью «РИА Новости» о возможности введения для предпринимателей из Литвы специальных пошлин на переводы между банковскими системами двух стран. Такая мера, полагает Милонов, призвана разрешить казусную ситуацию, когда капиталы, заработанные в России, отправляются на развитие экономики Литвы, политика которой зачастую носит антироссийский характер.

Также Виталий Милонов предложил обложить литовские компании дополнительными налогами. Инициативы Милонова, которые он выдвинул еще в мае, носят относительно мягкий характер. Евгений Марченко, напротив, говорит о полном запрете на деятельность литовских предпринимателей. Если сравнить эти два заявления, то здесь явно прослеживается ужесточение риторики. Таким образом, если Литва не изменит своей политики, то ответ Госдумы может оказаться крайне для нее неприятным.