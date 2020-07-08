На Юпитере обнаружили новый шторм

Специалисты NASA опубликовали информацию, что во время июньского исследования космический зонд обнаружил новый шторм на Юпитере. Изначально новое штормовое пятно заметил астроном-любитель Клайд Фостер, и только недавно информация официально подтвердилась.

Шторм, получивший название «пятно Клайда» представляет собой шлейф облачного материала, извергающегося над верхними слоями облаков атмосферы Юпитера.

Изображения шторма были сделаны 2 июня, когда аппарат NASA летел на расстоянии между 28 000 и 59 000 миль над облаками Юпитера. Хотя новый шторм не такой старый, как знаменитое Большое Красное Пятно Юпитера, он представляет собой крупное образование.

Напомним, что Большое Красное Пятно Юпитера очаровывало исследователей в течение почти 200 лет, за ним непрерывно наблюдали с 1830 года. Но недавно зонд Juno, который находится на орбите небесного гиганта с 2016 года, заснял новый ураган на планете.

Новый шторм находится недалеко от Большого Красного Пятна. Напомним, что штормы на Юпитере — это постоянные зоны высокого давления, создающие антициклонический шторм на планете. Пятна меняются в размерах и изменяют свой цвет на протяжении времени наблюдения.

Например, БКП представляет собой гигантский ураган размерами 24—40 тысяч км в длину и 12—14 тысяч км в ширину, то есть он куда больше Земли. Размеры пятна постоянно меняются, и 100 лет назад БКП было примерно в два раза больше и значительно ярче.



Пока что размер и яркость нового шторма не измеряли, но специалисты NASA говорят, что в ближайшее время космический зонд займется этим.