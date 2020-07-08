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«Я что заразный?»: Никиту Джигурду задержали в Дивеево

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© URA.RU/TASS

© URA.RU/TASS

Актер и певец Никита Джигурда был задержан за нелегальное проникновение в закрытое на карантин село в Нижегородской области, где расположен знаменитый Дивеевский монастырь.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщает Life Shot.

По данным паблика, накануне Джигурда закатил истерику в Мосгорсуде, где шоумена попросили надеть медицинскую маску. Он заявил, что Бог запрещает ему носить маски на лице. Кроме того, в существование коронавируса артист не верит.

Попытавшись проникнуть в Дивеево, Джигурда решил пойти по стопам балерины Анастасии Волочковой, которая 28 июня побывала в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре и опубликовала фотографии и видеозаписи из этой поездки в своем Instagram-аккаунте. В итоге в суд Нижегородской области были переданы два административных дела на Волочкову, посетившую известное своими православными святынями село Дивеево в обход действующего карантинного режима. Знаменитость оскорбила сотрудника местной администрации, а также отказалась подписывать протокол, заявив, что урегулирует процесс «своим именем».

Напомним, в середине апреля в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре произошла вспышка коронавируса COVID-19. Роспотребнадзор 25 апреля постановил закрыть обитель и село на карантин. В монастыре ограничения были отменены 11 июня, но в Дивеево они еще действуют.

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