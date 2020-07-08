Илон Маск планирует построить пятую Gigafactory

Генеральный директор Tesla Илон Макс рассказал о новом проекте компании — строительстве еще одной Gigafactory. Новую фабрику построят в Азии, но на этот раз не в Китае, а в Южной Корее или Японии.

Напомним, что Gigafactory (гигафабрика) — это завод по производству литий-ионных аккумуляторов.

Несмотря на громкое заявление, Маск поясняет, что не торопится начинать строительство, даже несмотря на отличные результаты работы во втором квартале. Пока что Tesla планирует завершить три предыдущих проекта и ввести в работу новые фабрики.

Сейчас Gigafactory строятся в Китае, Берлине и в США, где фабрики смогут обслуживать восточную половину Северной Америки. Точное место строительства нового завода пока не разглашается. По предположению экспертов, вероятнее всего, он будет расположен в Южной Корее или Японии.

На сегодняшний день обе страны являются лидерами в автомобильной промышленности и делают ставку на возобновляемые источники энергии и электромобили. Также в этих странах налажено производство аккумуляторов, поэтому размещение следующей фабрики в одной из этих стран будет рационально с точки зрения логистики.

Если Маск планирует приступить к пятой фабрике только после окончания строительства немецкой и американской, то это произойдет не раньше чем через два года.