Французы рассказали, как будут бороться со второй волной COVID

Власти Франции объявили о том, что страна готова ко второй вспышке эпидемии коронавируса, однако не будет вводить жесткий карантин.

Моя цель состоит в том, чтобы подготовить Францию к возможной второй волне, сохраняя при этом нашу повседневную, экономическую и социальную жизнь , — сказал новый премьер-министр Жан Кастекс в интервью телеканалу RTL.

Французы не собираются вводить запрет, как это было в марте 2020-го, потому что экономические и человеческие последствия от полной изоляции являются катастрофическими, считает Кастекс. Тем не менее если количество случаев заражения будет увеличиваться, то карантинные мероприятия станут неизбежны.

Но Франция будет выборочно закрывать предприятия или места на карантин, говорится в сообщении. Сейчас специалисты намерены отправиться на южноамериканскую территорию Франции во Французской Гвиане, где число инфицированных растет.

Во вторник официальные лица сообщили о 124 новых случаях заболевания, в результате чего общее число заболевших в Гвиане достигло почти 5200 человек, и правительство направило десятки медицинских работников с материка для усиления персонала больниц.

Мы будем защищать людей, но прежде всего мы будем инвестировать в экологическую трансформацию, в восстановление нашей страны. На этой неделе в ходе переговоров с профсоюзами мы выделили на повышение заработной платы персонала больниц примерно один миллиард евро, доведя общий объем финансирования до 7,5 миллиарда евро (8,5 миллиарда долларов), — пояснил председатель правительства.

Несмотря на огромные потери, Франция отказывается от строгого карантина, так как, по заявлению местных специалистов, вирус не стал сильнее или слабее, это просто очередной всплеск.