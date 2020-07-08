Опасная бактерия, которой не страшны антибиотики, попала в воды США

Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали новый отчет, в котором говорится, что потенциально смертельные антибиотикорезистентные бактерии могут скрываться в грязи и воде самых южных штатов США.

Бактериальная инфекция, получившая название мелиоидоз, вызвала остановку легких 63-летнего техасца в конце 2018 года. Чтобы спасти жизнь пациента, врачи подключили его к аппарату ИВЛ. Последующее исследование показало, что бактерии, вызвавшие мелиоидоз человека, могут жить и размножаться в воде.

Как правило, граждане США, которые заразились мелиоидозом, подхватывали его за пределами страны, но 63-летний мужчина в последнее время не выезжал за границу. Более того, бактерии, вызвавшие мелиоидоз человека, генетически были похожи на два предыдущих случая заболевания в США: один в Техасе в 2004 году и один в Аризоне в 1999 году.

Мы считаем, это доказательство того, что бактерия прижилась и активно распространяется в окружающей среде. Нам просто нужно найти ее, — пишут специалисты.

Мелиоидоз вызывается бактерией Burkholderia pseudomalle. К человеку она попадает через пыль или крошечные капельки воды, грязи, попадающие в открытую рану. По оценкам, каждый год в мире происходит 160 000 случаев мелиоидоза и 89 000 смертей, а это очень высокие показатели для практически неизвестной бактерии.

По сведениям CDC, летальность превышает 70%, если больной мелиоидозом остается без лечения. От заболевания нет вакцины, однако последние исследования показывают, что бактерия каким-то образом приобрела устойчивость ко многим широко используемым антибиотикам.

К ним относятся пенициллин, ампициллин, цефалоспорины, гентамицин, тобрамицин и стрептомицин. Пациентам часто требуется по крайней мере две недели внутривенных препаратов, а затем несколько месяцев пероральных антибиотиков, чтобы уничтожить инфекцию.

Эта бактерия наиболее часто встречается в тропическом климате Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, а также Северной Австралии. Она также была обнаружена на двух территориях США и Пуэрто-Рико. Новое исследование показывает, что бактерии могли проникнуть на юг Соединенных Штатов.

Еще одна проблема мелиоидоза состоит в том, что его крайне сложно диагностировать, так как болезнь сопровождается обширным списком распространенных симптомов, которые можно отнести к ряду заболеваний. Есть симптомы, по всем признакам указывающие на пневмонию, инфекции крови, поражения кожи или абсцессы внутренних органов.