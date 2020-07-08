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Сербия снова вводит карантин из-за второй волны COVID

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Президент Сербии Александр Вучич объявил о возобновлении карантина после того, как в стране увеличилось количество случаев заражения коронавирусом. В последние несколько дней Сербия регистрирует рекордное количество умерших от COVID.

Вучич назвал вирусную ситуацию в сербской столице Белграде тревожной и критической, поскольку городские больницы переполнены пациентами.

Комендантский час и карантинные мероприятия будут введены в стране в пятницу, 10 июля. Однако ограничения будут временными и, вероятно, продлятся с 6 вечера в пятницу до 5 утра в понедельник.

Находиться на улице или в помещении в компании больше пяти человек будет запрещено. Министерство здравоохранения страны сообщило, что за вторник, 7 июля, в Сербии погибли 13 человек, было подтверждено 299 новых случаев заболевания. Итого в стране с начала пандемии насчитывается 16 719 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 330 случаев смерти инфицированных пациентов.

Сербия прошла путь от одной из самых строгих по карантинным мерам стран в Европе до почти полного прекращения карантина в мае. Уже в июне футбольные и теннисные матчи проходили на переполненных трибунах, а 21 июня состоялись парламентские выборы, несмотря на предупреждения экспертов о том, что массовые собрания без социальной дистанции могут привести к новой волне коронавируса.

Наверное, мы слишком расслабились. Все думали, что все кончено, но вторая волна коронавируса подобралась внезапно, — прокомментировал президент Вучич.

Также во вторник, 7 июля, Черногория ввела обязательный карантин для всех людей, прибывающих из соседней Сербии, ссылаясь на риски распространения коронавируса. Греция также запретила сербским туристам въезд в страну в понедельник.

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