Володин назвал документ ЕСПЧ «Рашкин против России» политическим

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил свое несогласие с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по обращению депутата Валерия Рашкина.

«Решение носит политический и ангажированный характер, — приводит пресс-служба Госдумы комментарий Володина. — Никакого отношения к правосудию и объективности не имеет, и я с ним не согласен».

Володин добавил: «что касается Рашкина, остаюсь при своем мнении — он должен извиниться». «Если он так переживает за страну и считает себя патриотом, то должен был обратить внимание, что сам документ ЕСПЧ озаглавлен „Рашкин против России“. В этом и есть смысл происходящего», — отметил председатель нижней палаты парламента.

Он также напомнил, о чем идет речь: «Депутат Госдумы Рашкин в 2009 году, выступая на митинге, так оценил события 1991 года: «все эти преступления лежат тяжелым грузом на власти, которая совершила переворот в девяносто первом году, на … Володиных… Кровью они должны смыть этот позор, который они нам здесь навязали». Спикер Госдумы отметил, что в 1991 году он «работал преподавателем в вузе, никакой партийной должности не занимал, в управлении страной не участвовал».

«К кому эти угрозы «кровью смыть позор?» Ко мне? Рашкин либо все перепутал, либо умышленно искажает. Но он обратился в Европейский суд по правам человека и настаивает на своем, а значит, делает это осознанно», — предположил председатель Госдумы, отметив, что «сам Рашкин в начале 90-х годов работал в партийных структурах КПСС».

Володин также заявил, что «обвинения Рашкина воспринял как оскорбление, наносящее моральный вред, и как прямую угрозу».

«Просто удивительно — прошло 11 лет, насколько можно все перевернуть. Он обвиняет в перевороте людей, которые к этому никакого отношения не имеют. Может ЕСПЧ не дочитал высказывания Рашкина? Из той части их решения, которая опубликована, невозможно сделать вывод о том, что утверждал Рашкин», — подытожил спикер.

Как сообщает «Интерфакс», ранее в Европейском суде по правам человека обязали РФ выплатить 7,8 тысяч евро депутату от КПРФ Валерию Рашкину, который пожаловался на попытки ограничить его свободу выражения мнений.