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В Госдуме объяснили намерение США запретить TikTok

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© TikTok

© TikTok

Попытка американских властей запретить популярное китайское приложение TikTok является результатом торговой конкурентной войны, развернутой США против Китая, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

По его словам, это касается не только приложений, но и мобильных телефонов, а также программного обеспечения.

«Поскольку китайские компании и производители в основном становятся более привлекательными и интересными по ценообразованию и пользованию — это обычная торговая конкурентная война, которую Америка развернула против Китая», — сказал Ющенко в беседе с газетой «Взгляд».

Он также подчеркнул, что путем запретов ничего добиться невозможно. При этом депутат отметил, что такой запрет мог бы быть полезен для России, если бы она вкладывалась в собственное производство и была конкурентоспособной на мировом рынке. По мнению Ющенко, на данный момент подобных компаний «мирового уровня» в России нет.

Ранее сообщалось, что правительство Индии наложило запрет на работу 59 приложений, разработанных в Китае. Среди них значатся TikTok, WeChat и Weibo.

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