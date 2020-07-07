В Госдуме объяснили намерение США запретить TikTok

Попытка американских властей запретить популярное китайское приложение TikTok является результатом торговой конкурентной войны, развернутой США против Китая, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

По его словам, это касается не только приложений, но и мобильных телефонов, а также программного обеспечения.

«Поскольку китайские компании и производители в основном становятся более привлекательными и интересными по ценообразованию и пользованию — это обычная торговая конкурентная война, которую Америка развернула против Китая», — сказал Ющенко в беседе с газетой «Взгляд».

Он также подчеркнул, что путем запретов ничего добиться невозможно. При этом депутат отметил, что такой запрет мог бы быть полезен для России, если бы она вкладывалась в собственное производство и была конкурентоспособной на мировом рынке. По мнению Ющенко, на данный момент подобных компаний «мирового уровня» в России нет.

Ранее сообщалось, что правительство Индии наложило запрет на работу 59 приложений, разработанных в Китае. Среди них значатся TikTok, WeChat и Weibo.