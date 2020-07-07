Видео: задержан мужчина, пинающий женщин в парке Татарстана

Женщины Нижнекамска подверглись нападению мужчины в городском парке. При этом его не смущало, что рядом находились дети.

Telegram-канал Baza опубликовал видео, запечатлевшее нападения мужчины. На кадрах видно, как он подходил к прогуливающимся по парку представительницам слабого пола и начинал пинать их даже в присутствии детей.

По данным паблика, пострадали пять женщин, одна из которых беременна.

Когда хулигана задержали сотрудники полиции, он объяснил свое поведение «ненавистью к женскому полу».