Видео: задержан мужчина, пинающий женщин в парке Татарстана
- 07 июля 2020, 16:31
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Женщины Нижнекамска подверглись нападению мужчины в городском парке. При этом его не смущало, что рядом находились дети.
Telegram-канал Baza опубликовал видео, запечатлевшее нападения мужчины. На кадрах видно, как он подходил к прогуливающимся по парку представительницам слабого пола и начинал пинать их даже в присутствии детей.
По данным паблика, пострадали пять женщин, одна из которых беременна.
Когда хулигана задержали сотрудники полиции, он объяснил свое поведение «ненавистью к женскому полу».
Войти через социальные сети: