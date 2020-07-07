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Александр Клюкин

Политолог

Родился 5 июля 1957 года в г. Ужуре Красноярского края. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (1985 г.). 1985–1989 гг. депутат Центрального районного Совета народных депутатов, г. Красноярск. 1990 г. репортер информационной программы «ИКС» на Краевом телевидении. 1994–1999 гг. генеральный директор, председатель Совета директоров телекомпании «ТВК». 1999–2003 гг. депутат Государственной Думы третьего созыва. 2003–2007 гг. депутат Государственной Думы четвертого созыва. 2007–2011 гг. депутат Государственной Думы пятого созыва. 10 февраля 2016 года назначен членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

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07 июля 2020, 11:11

Лебединая песня информационной войны

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«В стране, где по-прежнему ежедневно заболевают вирусом COVID-19 примерно 7500 человек и 135 человек от этого вируса умирают, Президент России Владимир Путин проводит всенародное голосование», — начинает свой рассказ о голосовании по поправкам в Конституцию России обозреватель Los Angeles Times.

Эта газета, между прочим, издается в стране, прочно захватившей мировое лидерство и по количеству заболевших COVID-19, и по числу умерших от него. И в которой, несмотря ни на что, идет предвыборная кампания, заявляют о себе новые кандидаты в президенты, не говоря уж о бушующих по всей стране митингах и волнениях.

Но американскому политическому обозревателю нет до этого дела, потому что у него есть дело поважнее: предсказать, что «хотя Путин, вероятно, одержит победу на голосовании, это вполне может вызвать негативную реакцию против него, и это может привести к ужасным последствиям не только для российского народа, но и для всего мира». Мы, конечно, давно привыкли к этим «непредвзятым взглядам» с бревном в глазу, к пристальному вниманию к любой нашей соринке.

Мы давно привыкли к двойным и тройным стандартам: по мнению наших западных коллег, то, что для западных демократий доблесть и естественное поведение, для России — смертный грех. Вот и по итогам нашего голосования 1 июля Bloomberg, например, пугает читателей нашим «хищничеством». А в чем оно? «Путин хочет воссоздать сферу влияния на постсоветском пространстве и в некоторых странах Восточной Европы». Ну да, это ведь только США позволено иметь в мире сферы влияния, как же мы-то посмели… И так далее, по списку. «Россиян лишают гражданских прав и угрожают демократии в стране», «инсценировка», «лебединая песня остатков демократии» — такими «оценками» заполнены в эти дни страницы западной прессы.

Некоторые договариваются уже до того, что наступает прямо-таки конец света. Чешский «общественник» Мартин Сваровски из некоей неправительственной организации «Европейские ценности» пишет о нас: «В течение трех-четырех дней они способны провести на территории прибалтийских стран ограниченные вооруженные операции, а в пределах 30 дней — масштабные комбинированные операции».

Все это, к сожалению — слова не только каких-то маргиналов, бредящих «российской угрозой». Вот вполне официальное лицо США, председатель сенатского комитета по международным делам Джим Риш, высказывается о нашем плебисците: «Липовое голосование, замаскированное под референдум, уничтожило остатки легитимности Путина и демократии в России».

Это говорит политик из страны, в которой бесконечно — и бездоказательно — обвиняют Россию во вмешательстве в американский внутриполитический процесс. А это что, как не прямое и бесцеремонное вмешательство в наши внутренние дела, до которых сенатору не должно быть никакого дела? Что-то я не припоминаю таких высказываний американских сенаторов о легитимности президентских выборов в США, где победитель, бывает, получал меньше голосов избирателей, чем проигравший.

Характерно, такие «оценки» практически дословно совпадают с тем, что говорят по итогам голосования наши доморощенные ревнители «демократии». «Уничтожение Конституции, гибель республики», — вещает, например, кочующий с одного федерального телеэкрана на другой «политолог» Леонид Гозман.

Характерно, но не удивительно. Соцсети облетел в эти дни ролик с записью телефонных разговоров человека, представляющегося как Роман Удот, с региональными активистами «Голоса», наблюдающими за выборами. Обзванивая область за областью, он раздраженно спрашивает: «Почему работа не идет, почему показатели такие отвратительные? Где нарушения?» Ему отвечают: да нет нарушений, не обнаруживаем, вот разве что температуру не на всех участках меряют… И он раздражается еще больше: регионы, где меньше всего нарушений — зарплату не получат. Давайте, работайте, мне же тоже отчитываться надо.

По-моему, совершенно ясно, перед кем таким удотам нужно отчитываться. ВВС, агентство с мировым именем, не стесняется публиковать: перед голосованием Русская служба ВВС предложила своим сотрудникам поставить «эксперимент»: все желающие и имеющие право проголосовать могли прийти на участки и вынести бюллетени с собой. То есть даже и не скрывают: ставилась задача провоцировать членов избирательных комиссий и полицию, вызвать на избирательных участках хоть какие-то осложнения, из которых потом можно раздуть «беспорядки» и «нарушения прав».

И в общем понятно, почему итоги голосования 25 июня — 1 июля в России вызывают столь неадекватную реакцию. Надеялись на недовольство, вызванное экономическими проблемами и коронавирусными ограничениями — а российский народ проголосовал фактически за вотум полного доверия президенту. Надеялись, что криками о «нарушениях» и «фальсификациях» можно будет поставить под сомнение итог голосования — но избирательная система России в общем и целом сработала уверенно и четко, обеспечив чистое и прозрачное голосование, да еще и в условиях пандемии.

В эти дни часто сравнивают голосование по Конституции в 1993 году и голосование-2020. Действительно, можно найти что-то общее. И тогда и сейчас голосование походило в очень трудное время. Очень остро стоял вопрос явки. Только в 1993 году в российском обществе действительно налицо было очевидное противостояние, почти раскол. А сегодня Центризбиркому пришлось приложить максимум усилий и разработать оптимальный порядок голосования в условиях ограничений, связанных с коронавирусом. И обеспечить процедуры голосования, не подвергая опасности ни его организаторов, ни его участников. Чего, кстати, не смогли, к сожалению, добиться западные коллеги нашего Центризбиркома (во Франции, например, во время недавних муниципальных выборов умерло несколько мэров). А не в этом ли секрет столь яростной и подлой атаки западных сми на председателя ЦИК России Эллу Памфилову? Она сумела организовать и защитить участников голосования, а они нет.

Но есть и одно существенное отличие В 1993 году Россия не испытывала такого колоссального давления, такого беспардонного вмешательства из-за рубежа, как сегодня. Причина его проста — это страх. Конечно, не перед мифическими «операциями» России в прибалтийских странах и т. п. А перед тем, что, видя четкий и ясный результат поддержки российского президента российским народом, т. е. консенсус российской власти и общества — западные избиратели рано или поздно начнет сравнивать его с тем, что происходит у них дома. Не случайно же непредвзятые иностранные наблюдатели за нашим голосованием сегодня отмечают, что голосование в России — явное достижение нашей политической системы. Бывший депутат шведского парламента Эрик Альмквист свидетельствует: «Я побывал примерно на 50 избирательных участках в разных городах и пообщался с массой работников избирательных комиссий и с самими избирателями. Я не могу сказать, что видел какие-то нарушения или попытки повлиять на исход выборов».

Член палаты депутатов Италии Паоло Гримольди говорит: «Это двойное искусство — организовать голосование так, чтобы оно соответствовало всем демократическим стандартам в условиях пандемии».

И даже испанская El Pais резюмирует: «Путин… снова предстал в роли гаранта стабильности и патриотизма и заставил утихнуть пересуды о преемнике». И не случайно такие оценки — отнюдь не на первых полосах западной прессы.

Так что «лебединая песня» информационной войны против России отнюдь не спета. Она хоть и лебединая, но бесконечная. К сожалению, нам нужно быть готовыми к продолжению атак на воистину исторический выбор российского народа, сделанный летом 2020-го. Нас будут пытаться заставить отказаться от него — уже ведь звучат призывы к отмене голосования и его итогов. Будут стращать новыми санкциями, будут подкупать намеками на возможность отмены старых. И нужно быть готовыми к тому, что наш выбор придется защищать.

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