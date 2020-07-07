найти ×
   
  • USD +0.83
    72.17
  • EUR +0.91
    81.47
СохранитьСохранено0
×

-404421

ВОЗ не слушает ученых, которые нашли новый путь передачи COVID

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Команда исследователей собирает петицию, в которой призывает Всемирную организацию здравоохранения пересмотреть рекомендации по профилактике коронавируса. Дело в том, что последние исследования обнаружили новое свойство коронавируса, которое позволяет мелким вирусным частицам надолго задерживаться в воздухе.

Пока что эксперты ВОЗ не прислушиваются к новым научным данным. Исследования говорят о том, что вирусные частицы, которые перемещаются в помещении, очень заразны, — пишут ученые.

Напомним, что, согласно информации ВОЗ, коронавирус передается от человека к человеку через маленькие частицы вируса, которые мы вдыхаем или получаем через слизистые. Такие частицы образуются, когда больной COVID-19 кашляет, чихает или говорит.

В открытом письме, адресованном ВОЗ, которое исследователи планируют опубликовать в научном журнале на следующей неделе, 239 ученых из 32 стран представили факты, свидетельствующие о том, что мелкие частицы, которые ранее не рассматривали в исследовании, могут заразить людей.

Это говорит о том, что COVID-19 заразиться очень легко, если в замкнутом помещении витают микрочастицы вируса. Такая ситуация может произойти в общественном транспорте, офисе или в магазине.

Ученые утверждают, что, помимо контактной передачи, вирусом можно заразиться и через частицы в воздухе. Однако ВОЗ пока не признает эту передачу возможной.

Если воздушная передача окажется значительным фактором в пандемии, особенно в людных местах с плохой вентиляцией, последствия для локализации будут значительными. Маски могут понадобиться в помещениях, которые находятся даже в социально отдаленных местах.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику
43337116читать позжечитаю позже
Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками
1905144862читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Названа дешевая комбинация витаминов, которая поможет легче перенести COVID

Эти витамины обладают противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами.

15088570читать позжечитаю позже

Здоровье
Дешевое лекарство от алкоголизма оказалось эффективным против ожирения15 мая

Препарат помогает быстрее, чем правильное питание.

451390498читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM