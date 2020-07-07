ВОЗ не слушает ученых, которые нашли новый путь передачи COVID

Команда исследователей собирает петицию, в которой призывает Всемирную организацию здравоохранения пересмотреть рекомендации по профилактике коронавируса. Дело в том, что последние исследования обнаружили новое свойство коронавируса, которое позволяет мелким вирусным частицам надолго задерживаться в воздухе.

Пока что эксперты ВОЗ не прислушиваются к новым научным данным. Исследования говорят о том, что вирусные частицы, которые перемещаются в помещении, очень заразны, — пишут ученые.

Напомним, что, согласно информации ВОЗ, коронавирус передается от человека к человеку через маленькие частицы вируса, которые мы вдыхаем или получаем через слизистые. Такие частицы образуются, когда больной COVID-19 кашляет, чихает или говорит.

В открытом письме, адресованном ВОЗ, которое исследователи планируют опубликовать в научном журнале на следующей неделе, 239 ученых из 32 стран представили факты, свидетельствующие о том, что мелкие частицы, которые ранее не рассматривали в исследовании, могут заразить людей.

Это говорит о том, что COVID-19 заразиться очень легко, если в замкнутом помещении витают микрочастицы вируса. Такая ситуация может произойти в общественном транспорте, офисе или в магазине.

Ученые утверждают, что, помимо контактной передачи, вирусом можно заразиться и через частицы в воздухе. Однако ВОЗ пока не признает эту передачу возможной.



Если воздушная передача окажется значительным фактором в пандемии, особенно в людных местах с плохой вентиляцией, последствия для локализации будут значительными. Маски могут понадобиться в помещениях, которые находятся даже в социально отдаленных местах.