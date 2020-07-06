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Потасовка Сергея Полонского с обманутым дольщиком попала на видео

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© Артем ГеодакянТАСС

© Артем ГеодакянТАСС

Сотрудникам Росгвардии и службы безопасности Башни Федерация в Москве удалось пресечь драку между бывшим девелопером Сергеем Полонским и обманутым дольщиком «Кутузовской мили».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Башни Федерация, скандально известный Полонский попытался устроить несанкционированное массовое мероприятие в здании, а также подрался с дольщиком «Кутузовской мили».

В связи с инцидентом написано заявление в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет агентство.

В Сети появилось видео, запечатлевшее потасовку в фойе Башни Федерация. На кадрах видно, что чересчур возбужденный Полонский толкает своего оппонента, кричит ему, что тот его достал, и просит назвать фамилию и номер квартиры.

Как сообщал ранее "Ридус", Полонский был признан виновным в хищении 2,7 млрд рублей у дольщиков при строительстве жилищных комплексов «Рублевская ривьера» и «Кутузовская миля». В итоге его приговорили к пяти годам лишения свободы, однако суд постановил освободить бизнесмена в зале суда от наказания 12 июля 2017 года в связи с истечением срока давности по делу.

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