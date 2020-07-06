Ущерб экологии от разлива топлива в Норильске оценен в 148 млрд рублей

В Росприроднадзоре оценили примерно в 148 млрд рублей нанесенный экологии ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, «Норильско-Таймырской энергетической компании» направлены требования о добровольном возмещении ущерба.

Согласно произведенным Росприроднадзором расчетам, вследствие загрязнения водным объектам был нанесен вред на сумму 147 046 011 000 рублей, а почвам — на сумму 738 616 500 рублей.

Как отмечает агентство, 29 мая в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара на территории ТЭЦ-3 разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов на 180 тысячах кв. м грунта и в водоемы.

Ранее глава «Норникеля» Владимир Потанин заверил, что компания в полном объеме ликвидирует ущерб в месте разлива нефтепродуктов под Норильском. По его словам, предварительная стоимость ликвидации ЧП оценивается примерно в 10 млрд рублей, а на данный момент в эти работы уже вложено около 5 млрд рублей.

Чтобы в дальнейшем предотвратить подобные аварии, президент РФ Владимир Путин потребовал 6 июля изменить закон «Об охране окружающей среды». Поручение главы государства должно быть исполнено до 1 августа, передает ТАСС.

Напомним, по факту происшествия под Норильском были возбуждены четыре уголовных дела, а разлив топлива объявили чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

