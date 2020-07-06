Замглавы Минобрнауки арестована по делу о хищении 50 млн рублей

По ходатайству следствия Тверской суд Москвы арестовал статс-секретаря — заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, которая была задержана по делу о хищении бюджетных средств.

«Избрать в отношении Лукашевич меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 августа 2020 года», — приводит «Интерфакс» решение судьи.

Как отмечает агентство, адвокаты просили суд отпустить их подзащитную под залог в 3 млн рублей или личные поручительства.

Лукашевич вменяется мошенничество в особо крупных размерах, однако свою вину она не признает. Согласно оглашенным в суде материалам, сумма ущерба по делу превышает 50 млн рублей, а потерпевшим признано Министерство просвещения.

В МВД РФ ранее заявили, что хищение бюджетных средств произошло при реализации контрактов с Минобранауки в 2016 году, когда Минпросвещения и Министерство науки и образования были одним ведомством. Компания, которая осуществляла работы, не собиралась в полном объеме выполнять взятые на себя по договорам обязательства, считает следствие.

Напомним, Лукашевич заняла пост замминистра в июле 2018 года.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования этого дела, вместе с Лукашевич был задержан чиновник Россотрудничества Михаил Попов.