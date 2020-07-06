ГИТИС предупредит другие вузы о неадекватных абитуриентах

Во избежание дальнейших недоразумений Российский институт театрального искусства (ГИТИС) передаст другим творческим вузам список абитуриентов, которые вели себя неадекватно во время вступительных туров.

Об этом сообщил ТАСС ректор института Григорий Заславский.

Ранее он рассказал на своей странице в Facebook о нескольких случаях неадекватного поведения абитуриентов на прослушиваниях. Один из них, например, инсценировал выстрел из пистолета себе в грудь, а отвергнутая приемной комиссией девушка попыталась распылить в зале содержимое газового баллончика.

Кроме того, в течение дня бдительные сотрудники службы охраны изъяли на входе у абитуриентов три ножа.

«То, что все те же дети будут пробовать свои силы во всех остальных вузах — это ВГИК, Щепка, Щука, Школа-студия МХАТ, — к гадалке не ходи, — сказал в беседе с ТАСС ректор. — Мы подумали о том, чтобы составить список этих опасных абитуриентов и обмениваться друг с другом».

Заславский добавил, что вышеупомянутые абитуриенты провалились дважды: плохо выступив на прослушиваниях и затем устроив провокационные номера. «Можно сделать что-то талантливое и интересное, при этом не нажимая на самые примитивные кнопки», — считает он.

Как сообщал «Ридус», министр культуры Ольга Любимова рассказала о том, как пройдет в этом году приемная кампания в творческие вузы и средние учебные заведения.