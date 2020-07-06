найти ×
   
  • USD
    71.34
  • EUR
    80.56
СохранитьСохранено0
×

103337

ГИТИС предупредит другие вузы о неадекватных абитуриентах

Small f1a6d446e0
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Во избежание дальнейших недоразумений Российский институт театрального искусства (ГИТИС) передаст другим творческим вузам список абитуриентов, которые вели себя неадекватно во время вступительных туров.

Об этом сообщил ТАСС ректор института Григорий Заславский.

Ранее он рассказал на своей странице в Facebook о нескольких случаях неадекватного поведения абитуриентов на прослушиваниях. Один из них, например, инсценировал выстрел из пистолета себе в грудь, а отвергнутая приемной комиссией девушка попыталась распылить в зале содержимое газового баллончика.

Кроме того, в течение дня бдительные сотрудники службы охраны изъяли на входе у абитуриентов три ножа.

«То, что все те же дети будут пробовать свои силы во всех остальных вузах — это ВГИК, Щепка, Щука, Школа-студия МХАТ, — к гадалке не ходи, — сказал в беседе с ТАСС ректор. — Мы подумали о том, чтобы составить список этих опасных абитуриентов и обмениваться друг с другом».

Заславский добавил, что вышеупомянутые абитуриенты провалились дважды: плохо выступив на прослушиваниях и затем устроив провокационные номера. «Можно сделать что-то талантливое и интересное, при этом не нажимая на самые примитивные кнопки», — считает он.

Как сообщал «Ридус», министр культуры Ольга Любимова рассказала о том, как пройдет в этом году приемная кампания в творческие вузы и средние учебные заведения.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Как отличить ложь от правды о коронавирусе в Сети
5041030читать позжечитаю позже
Здоровье
Названа дешевая комбинация витаминов, которая поможет легче перенести COVID
15088570читать позжечитаю позже

главное


История
Общество
Карантин 1666 года: что изменилось с тех пор в нашем поведении

Как Лондон и его жители пережили Великую чуму.

14018232читать позжечитаю позже

Погода
Московский май побил рекорд по количеству осадков02 июня

Последний месяц весны этого года стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений.

5013429читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM