Составлен топ-10 лучших фильмов ужасов десятилетия

Рейтинг лучших фильмов ужасов 2010—2019 годов, составленный каналом «Настоящее страшное телевидение», возглавила американская картина «Прочь», сообщает FilmPro.

Эта малобюджетная (4,5 млн долларов) лента Джордана Пила собрала в мировом прокате более 255 млн долларов и была отмечена «Оскаром» за лучший оригинальный сценарий.

На втором месте в списке расположилась «Реинкарнация», а тройку лидеров замкнул фильм «Оно», созданный по мотивам романа Стивена Кинга.

В топ-10 также вошли «Ведьма», «Заклятие», «Бабадук», «Хижина в лесу», «Тихое место», «Поезд в Пусан» и «Маяк».

Как отмечает портал, при составлении рейтинга были использованы данные 22 источников. В частности, учитывались кассовые сборы фильмов, а также мнения зрителей и кинокритиков.

В 2018 году журнал Forbes назвал лучшим фильмом ужасов дебютную ленту Ари Астера «Реинкарнация», собравшую во всем мире около 80 млн долларов.

Ранее в топ-100 фильмов ужасов по версии IndieWire включили советскую экранизацию повести Николая Гоголя «Вий», вышедшую на экраны в 1967 году.

Был также объявлен самый страшный фильм ужасов за всю историю.