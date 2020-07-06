Составлен топ-10 лучших фильмов ужасов десятилетия
- 06 июля 2020, 15:52
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Рейтинг лучших фильмов ужасов 2010—2019 годов, составленный каналом «Настоящее страшное телевидение», возглавила американская картина «Прочь», сообщает FilmPro.
Эта малобюджетная (4,5 млн долларов) лента Джордана Пила собрала в мировом прокате более 255 млн долларов и была отмечена «Оскаром» за лучший оригинальный сценарий.
На втором месте в списке расположилась «Реинкарнация», а тройку лидеров замкнул фильм «Оно», созданный по мотивам романа Стивена Кинга.
В топ-10 также вошли «Ведьма», «Заклятие», «Бабадук», «Хижина в лесу», «Тихое место», «Поезд в Пусан» и «Маяк».
Как отмечает портал, при составлении рейтинга были использованы данные 22 источников. В частности, учитывались кассовые сборы фильмов, а также мнения зрителей и кинокритиков.
В 2018 году журнал Forbes назвал лучшим фильмом ужасов дебютную ленту Ари Астера «Реинкарнация», собравшую во всем мире около 80 млн долларов.
Ранее в топ-100 фильмов ужасов по версии IndieWire включили советскую экранизацию повести Николая Гоголя «Вий», вышедшую на экраны в 1967 году.
Был также объявлен самый страшный фильм ужасов за всю историю.
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