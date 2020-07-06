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Австралия повторно закрывает штаты на карантин

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Коллаж/Ridus.ru

© Коллаж/Ridus.ru

Власти Австралии заявили о том, что в скором времени штат Виктория будет снова закрыт на карантин из-за резкого увеличения случаев заболевания коронавирусом.

Впервые с начала эпидемии граница между двумя самыми густонаселенными Штатами Австралии —Викторией и Новым Южным Уэльсом — будет закрыта в ночь на вторник, 7 июля. Сегодня в Виктории, где проживает более 6,6 миллиона человек, обнаружено 127 новых случаев заболевания.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Мельбурне — втором по величине городе Австралии после Сиднея. Решение закрыть государство викторианский премьер Дэниел Эндрюс назвал справедливым и верным.

Австралийская полиция заявила, что будет использовать беспилотники и другие средства воздушного наблюдения для патрулирования города. Нарушившие карантин обязаны будут заплатить штраф или отбывать наказание в тюрьме сроком до шести месяцев.

После нескольких недель ослабления вирусных ограничений Мельбурн вновь вернулся к прежней жизни. Но ненадолго: 16 новых случаев заболевания были обнаружены в девяти высотных государственных жилых домах, где проживает около 3000 жителей. Все они сейчас находятся на строгом карантине.

Есть опасения, что вирус может быстро распространиться по системе вентиляции, например, как это произошло на круизном лайнере. Несмотря на необходимость таких мер, некоторые чиновники выразили обеспокоенность по поводу характера жесткой изоляции, в результате которой людям пришлось экстренно менять свои планы.

Дэниел Эндрюс сказал, что продукты питания и детские товары были в первый же день доставлены жильцам изолированных домов. Тем не менее не все местные жители рады карантинным мерам. Например, один мужчина из-за отказа пропустить его на улицу укусил полицейского. Некоторые жильцы устраивают акции протеста.

На сегодняшний день Австралия зарегистрировала более 8500 случаев заболевания коронавирусом и 106 смертельных случаев от COVID-19, в том числе два случая смерти в Виктории за последние 24 часа. Основная часть новых случаев заболевания в настоящее время выявляется в Мельбурне.

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