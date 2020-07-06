Нашествие саранчи в Африке бьет все рекорды

Власти Кении заявили, что самая крупная за последние 70 лет вспышка саранчи все еще в самом разгаре. Насекомые успели не только обглодать урожай, но и вывести потомство, которое уже скоро распустит крылья.

Прозвучит мрачно, но нет никакого способа, которым мы бы смогли убить всю саранчу, так как ее очень много. Наша задача — минимизировать ущерб, поэтому все действия, выдвинутые на борьбу с насекомыми, оказывают какое-то влияние, — говорят специалисты.

В течение нескольких месяцев большая часть Восточной Африки борется со вспышкой саранчи, колония которой достигает миллиарда насекомых.

Они уничтожают листья как сельскохозяйственных культур, так и кустарника, которым питается домашний скот. Пустынная саранча является самым опасным мигрирующим вредителем в мире. Один квадратный километр саранчового роя способен потреблять такое же количество пищи в день, как и примерно 35 тысяч человек.

Ограниченные финансовые возможности некоторых пострадавших стран и карантин из-за пандемии коронавируса еще больше затруднили усилия по контролю саранчи. Кроме того, вооруженный конфликт в Сомали сделал некоторые из районов закрытыми, и уничтожать насекомых там невозможно, — пишут исследователи.

После первой волны нашествия саранчи произошел резкий спад, и несколько округов, которые видели огромные рои насекомых, теперь почти ничего не сообщают. Районы, испытывающие вторую волну нашествия насекомых, потратили практически весь бюджет на борьбу с саранчой.

Новые рои от текущей селекции будут формироваться с середины июня и далее, совпадая с началом сбора урожая. Уже сейчас новое потомство саранчи готовится к взрослению, а это значит, что колония саранчи снова возрастет.

