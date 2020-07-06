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Российские математики открыли новый физический парадокс

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Команда исследователей из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) опубликовала интересную статью, в которой говорится, что ученым удалось открыть новый физический эффект.

Его суть заключается в том, что амплитуда механических колебаний объекта может расти без внешнего воздействия. Также специалисты предложили свое объяснение устранения парадокса Ферми-Паста-Улама-Цингоу.

Для наглядности надо представить качели: чтобы они раскачались, их нужно постоянно подталкивать. Ранее считалось, что без регулярного внешнего воздействия нельзя добиться колебательного резонанса. Однако наши эксперименты показывают, что это возможно благодаря новому физическому явлению, — говорят математики.

Суть это явления — баллистического резонанса, в том, что механические колебания могут возбуждаться исключительно за счет внутренних тепловых ресурсов системы. Это удалось выяснить во время экспериментов, когда тепло сверхчистых кристаллических материалов на нано- и микроуровне распространяется с аномально высокой скоростью. Это явление и назвали баллистической теплопроводностью.

Питерские математики также заявили, что открытие поможет разгадать парадокс Ферми-Паста-Улама-Цингу. Напомним, что это знаменитый компьютерный эксперимент, в котором ученые рассмотрели простейшую модель колебаний цепочки частиц, соединенных пружинками.

Изначально специалисты предполагали, что механическое движение постепенно затухнет, однако все было наоборот: колебания в цепочке сначала практически затухли, но затем активизировались и практически достигли начального уровня.

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Комментарии (1)

  • Small 9cdd48930a
    ИЦ ГОЧС Базисвчера, 13:14

    Качели тоже раскачиваются без внешнего воздействия ребенком от 3х лет и старше, сидящем в них....В чем новизна открытия? Или уточните формулировки.

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