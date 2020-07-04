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Во время палеозоя в Австралии обитали гигантские морские скорпионы

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

В течение палеозойской эры, между 541 миллионом и 252 миллионами лет назад, членистоногие, в число которых входили насекомые, ракообразные и скорпионы, были как крошечные, так и огромные.

Авторы нового исследования решили рассказать, о крупных животных, обитавших в палеозойских океанах, в частности о скорпионах, которые назывались эвриптериды.

Морские скорпионы — это одни из самых крупных морских хищников, которые когда-либо существовали на Земле. Много миллионов лет назад скорпионы в среднем достигали длину в 2,5 метра. В палеозое скорпионы были фактически на том же месте в пищевой цепочке, что и современная большая белая акула.

Древние морские скорпионы использовали свои большие передние конечности, вооруженные когтями, чтобы схватить свою добычу, которую затем раздавливали своими конечностями. Хотя ученые точно не знают, что ели эти животные, это, вероятно, была рыба и мелкие членистоногие.

До недавнего времени исследования австралийских морских скорпионов были отрывочными. Первый документально подтвержденный образец останков скорпиона, опубликованный в 1899 году, состоял из фрагментированного экзоскелета, найденного в Мельбурне, — говорят авторы работы.

В рамках нового исследования ученые решили объединить все накопленные знания о скорпионах. Исследование открыло много морских окаменелостей скорпиона, которые ранее не были замечены. В результате теперь есть доказательства существования в Австралии шести различных групп.

Как и предполагалось, в среднем они достигали в длину 2,5 метра. Несмотря на большое количество фрагментированного материала, существует только один полный образец, Adelophthalmus waterstoni, длиной всего 5,7 см.

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Число смертей от коронавируса в России превысило 10 тысяч

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© Гавриил Григоров/ТАСС

© Гавриил Григоров/ТАСС

За сутки в России выявлено 6632 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 84 регионах, сообщает оперштаб. Скончались 168 пациентов с коронавирусной инфекцией; выздоровели 8986 человек.

Общее количество умерших с начала эпидемии, по официальным данным, составило 10027 человек.

Кривая заражений в России постепенно снижается. Смертность от коронавируса находится на уровне 1,49%, что значительно ниже среднемировых 4,8%.

Главный вопрос сейчас — ожидать ли второй волны? Вирусологи и эпидемиологи, которых «Ридус» спросил об этом, полагают, что к осени патогенность SARS-CoV-2 снизится, но сам он никуда не исчезнет.

«Если еще недавно был какой-то спад заболеваемости, то вскоре случаи могут увеличиться. Например, так случилось и в США, и в Бразилии, где люди ведут себя вольно. К осени вполне вероятно, что пойдет небольшой рост заболеваемости, но это не вторая волна. Это продолжение первой», — считает профессор НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского Александр Бутенко.

Эпидемиолог, профессор Игорь Гундаров убежден, что вторая волна COVID-19 уже подходит к концу: «Первая волна коронавируса началась еще в конце осени 2019 года, но этого просто никто не заметил. Да, были массовые заражения, госпитализации, но панику не поднимали. А вот в январе-феврале о вирусе заговорили. Поэтому то, что происходит сейчас, и есть вторая волна», — полагает специалист.

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