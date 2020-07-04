Во время палеозоя в Австралии обитали гигантские морские скорпионы

В течение палеозойской эры, между 541 миллионом и 252 миллионами лет назад, членистоногие, в число которых входили насекомые, ракообразные и скорпионы, были как крошечные, так и огромные.

Авторы нового исследования решили рассказать, о крупных животных, обитавших в палеозойских океанах, в частности о скорпионах, которые назывались эвриптериды.

Морские скорпионы — это одни из самых крупных морских хищников, которые когда-либо существовали на Земле. Много миллионов лет назад скорпионы в среднем достигали длину в 2,5 метра. В палеозое скорпионы были фактически на том же месте в пищевой цепочке, что и современная большая белая акула.

Древние морские скорпионы использовали свои большие передние конечности, вооруженные когтями, чтобы схватить свою добычу, которую затем раздавливали своими конечностями. Хотя ученые точно не знают, что ели эти животные, это, вероятно, была рыба и мелкие членистоногие.

До недавнего времени исследования австралийских морских скорпионов были отрывочными. Первый документально подтвержденный образец останков скорпиона, опубликованный в 1899 году, состоял из фрагментированного экзоскелета, найденного в Мельбурне, — говорят авторы работы.

В рамках нового исследования ученые решили объединить все накопленные знания о скорпионах. Исследование открыло много морских окаменелостей скорпиона, которые ранее не были замечены. В результате теперь есть доказательства существования в Австралии шести различных групп.

Как и предполагалось, в среднем они достигали в длину 2,5 метра. Несмотря на большое количество фрагментированного материала, существует только один полный образец, Adelophthalmus waterstoni, длиной всего 5,7 см.