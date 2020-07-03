Пекин частично снимает карантин после новой вспышки COVID

Власти Пекина заявили о том, что им удалось сдержать новую вспышку коронавируса, поэтому карантинные меры будут постепенно отменяться. Сегодня, 3 июля, Китай снимает ограничения на поездки для большинства жителей города.

Напомним, что несколько недель назад на продуктовом рынке «Синьфади» в Пекине произошла новая вспышка заболевания коронавирусом. После обнаружения первых заболевших местные власти закрыли рынок и перекрыли весь район, чтобы предотвратить распространение вируса.

Но уже к концу третьей недели ситуация начинает стабилизироваться, поэтому китайцы, проживающие в районах города с низким риском, могут покинуть Пекин даже не сдавая тест на коронавирус начиная с субботы.

Массовая кампания по отслеживанию вируса эффективно заморозила каналы передачи вируса, поэтому факторы риска сведены к минимуму. Местные специалисты здравоохранения отмечают, что на этой неделе не было никаких признаков ускорения распространения вируса.

В настоящий момент Пекин проверил более 10 миллионов человек в период с 11 июня по 3 июля, почти половину населения города, сообщил официальный представитель Пекина Чжан Цягн. Новые случаи заражения продолжают появляться, но власти города быстро купируют случаи.

Например, вчера, 2 июля, женщину доставили в больницу из торгового центра в пекинском районе Шицзиншань с подозрением на коронавирус. Вместе с ней 204 человека были помещены на карантин, так как могли контактировать с зараженной.