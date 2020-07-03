Новость о бубонной чуме в Монголии оказалась фейком

На днях появилась информация, что на западе Монголии зафиксирована вспышка инфекции, предположительно бубонной чумы. Эту информацию подтвердил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров.

Однако по утверждению врача-терапевта клиники «Семейная» Ольги Макуловой, по Сети гуляет ложная информация. «Ридус» связался с терапевтом и выяснил, действительно ли в Монголии зарегистрировали это редкое и опасное заболевание.

Самая достоверная информация об этом случае представлена Национальным центром зоонозных заболеваний Монголии. Эта организация как раз занимается расследованием нового случая и проводит карантинные мероприятия. В их сообщении нет ни слова о том, что это именно бубонная форма чумы. Уточню, что это действительно чума, у монгольских эпидемиологов нет в этом сомнения, но они указывают, что заразились люди, поев мяса зараженного сурка, а при таком заражении развивается гастроинтестинальная форма чумы — протекающая с поражением желудочно-кишечного тракта, — пояснила в разговоре с «Ридусом» Ольга.

При гастроинтестинальной форме чумы происходит поражение желудочно-кишечного тракта, а при бубонной — лимфатических узлов, в результате чего образуются «бубоны». Получается, что из-за неверного перевода или намеренной подмены фактов фейковая бубонная чума «гуляет» по Сети.

Ольга провела собственное расследование, чтобы разобраться, когда дезинформация впервые появилась в СМИ. По словам врача, в англоязычном пространстве в поисках первого упоминания удалось добраться до китайского агентства Синьхуа, в Рунете источник, на который все ссылаются, пока не найден.

Похожая ситуация была в 2019 году, когда чумой в Монголии заразилась семейная пара, которая ела местный деликатес — сырые почки сурка. Тогда оба супруга погибли, и в интервью монгольскому телеканалу специалисты из Национального центра зоонозных заболеваний Монголии упоминали, что при вскрытии тел было выявлено поражение чумой именно желудочно-кишечного тракта.

Почему при распространении новости в 2019 году гастроинтестинальная форма чумы превратилась в бубонную — опять же загадка.

Возможно, такая путаница возникла из-за того, что словосочетание „бубонная чума“ всем знакомо, привычно и звучит лучше, чем просто „чума“, — пояснила «Ридусу» терапевт Ольга Макулова.

В настоящее время власти Монголии изолировали больных, тщательно проверяется состояние здоровья всех контактировавших с инфицированными в последнее время. Ограничены въезд и выезд в некоторых населенных пунктах недалеко от Алтая и Тувы.

