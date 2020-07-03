Во время карантина шум в городах снизился на 90%

Во время эпидемии жизнь на центральных улицах городов затихла: закрылись кафе, перестали парковаться автомобили, люди остались дома. Ученые из Университете Тулузы решили выяснить, как карантин повлиял на шумовое загрязнение городов.

Для этого был организован проект под названием Silent Cities («Безмолвные города»), в ходе которого специалисты изучили уровень шума во многих странах. Ученые попросили участников из 40 стран по всему миру во время карантина записать 10-минутное аудио на одной из самых оживленных улиц города.

В проекте приняли участие более 350 участников из 40 стран, включая Францию, Соединенные Штаты, Индию и Бразилию. Участники записывали на диктофон или смартфон небольшое аудио и выкладывали в открытый доступ на специальный портал.

Живя в крупных городах мы привыкли к шуму и не замечаем его. С каждым годом шумовое загрязнение становится все больше. В рамках проекта мы решили установить звуковые измерительные приборы, называемые магнитометрами, в Париже и других городах, — говорят авторы проекта.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила шумовое загрязнение в качестве второго по степени опасности фактора экологического риска для человека после загрязнения воздуха. Каждый пятый европеец подвержен постоянному шумовому загрязнению, которое вредно для здоровья и психики и сказывается на качестве жизни.

В середине июня магнитометр в садах парижского Музея естественной истории сделал более 8000 записей и накопил 50 гигабайт данных. Запись велась как в самом начале пандемии, так и во время строгого карантина.

Проанализировав данные, ученые обнаружили, что в некоторых районах Парижа за время карантина уровень звукового загрязнения окружающей среды снизился на целых 90%. Это было связано с практически полной остановкой автомобильного, железнодорожного и воздушного движения.

Самые загрязненные шумом «красные зоны» Парижа во время пандемии стали зелеными.