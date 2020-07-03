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Сторонники Навального распространили фейк о подвозе избирателей

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Telegram-канал «Манежка», связанный с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, уличен в распространении фейка о голосовании по конституционным поправкам.

Ресурс опубликовал 1 июля видео, на котором пятеро молодых людей выходят из черного минивэна и направляются в сторону школы № 15, где располагался УИК № 2402. На этом ролик заканчивается.

В общем, ничего особенного на видео нет: молодые люди просто вышли из автомобиля, перешли Перекопскую улицу и направились в сторону избирательного участка. Однако сторонники Алексея Навального так не считают. В подписи к видео сообщается, что это якобы «организованный подвоз избирателей».

Нам удалось найти этих «подкупленных избирателей» в социальных сетях. Оказалось, что 1 июля молодые люди не голосовали. Они решили сходить в выходной день сначала в бильярдную, а затем в бар.

Молодые люди из минивэна фотографируются в бильярдной, которая находится на Перекопской улице.

Молодые люди из минивэна фотографируются в бильярдной, которая находится неподалеку от участка для голосования

Место расположения бильярдной на карте. Она находится практически через дорогу от избирательного участка

Место расположения бильярдной на карте. Она находится практически через дорогу от избирательного участка

После бильярдной компания отправилась в бар

После бильярдной компания отправилась в бар

А вот эти же парни фотографируются у черного минивэна, который якобы подвез их к участку для голосования

А вот эти же парни фотографируются у черного минивэна, который якобы подвез их к участку для голосования

Отметим, что модератором чата Telegram-канала «Манежка» является Гарегин Аракелян — активист московского штаба Алексея Навального и экс-координатор волонтеров президентской кампании оппозиционера в 2018 году в Западном административном округе Москвы.

Модератор чата канала

Модератор чата канала "Манежка" с Алексеем Навальным

Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону проходило 1 июля, но проголосовать можно было в течение предыдущих пяти дней. Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрели электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.

Нам важно ваше мнение!

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