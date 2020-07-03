Сторонники Навального распространили фейк о подвозе избирателей

Telegram-канал «Манежка», связанный с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, уличен в распространении фейка о голосовании по конституционным поправкам.

Ресурс опубликовал 1 июля видео, на котором пятеро молодых людей выходят из черного минивэна и направляются в сторону школы № 15, где располагался УИК № 2402. На этом ролик заканчивается.



В общем, ничего особенного на видео нет: молодые люди просто вышли из автомобиля, перешли Перекопскую улицу и направились в сторону избирательного участка. Однако сторонники Алексея Навального так не считают. В подписи к видео сообщается, что это якобы «организованный подвоз избирателей».

Нам удалось найти этих «подкупленных избирателей» в социальных сетях. Оказалось, что 1 июля молодые люди не голосовали. Они решили сходить в выходной день сначала в бильярдную, а затем в бар.

Молодые люди из минивэна фотографируются в бильярдной, которая находится неподалеку от участка для голосования

Место расположения бильярдной на карте. Она находится практически через дорогу от избирательного участка

После бильярдной компания отправилась в бар

А вот эти же парни фотографируются у черного минивэна, который якобы подвез их к участку для голосования

Отметим, что модератором чата Telegram-канала «Манежка» является Гарегин Аракелян — активист московского штаба Алексея Навального и экс-координатор волонтеров президентской кампании оппозиционера в 2018 году в Западном административном округе Москвы.



Модератор чата канала "Манежка" с Алексеем Навальным

Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону проходило 1 июля, но проголосовать можно было в течение предыдущих пяти дней. Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрели электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.