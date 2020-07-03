У обезьян, инфицированных коронавирусом, развился краткосрочный иммунитет

Китайские ученые провели необычный эксперимент, в ходе которого инфицировали лабораторных обезьян коронавирусом, чтобы проверить, будет ли у животных какой-то иммунитет после выздоровления.

Оказалось, после заражения обезьяны получили защиту от реинфекции на срок до 28 дней.

Авторы исследования поясняют, что в случае с человеческим иммунитетом необходимо будет ждать месяцы или даже годы, чтобы узнать, защищены ли люди от повторного заражения.

Для нового эксперимента специально были выбраны макаки-резусы, часто используемые из-за их сходства с людьми. Шесть макак-резусов были заражены стандартной дозой вируса SARS-CoV-2. Спустя какое-то время у них развились легкие или умеренные симптомы болезни, и потребовалось еще около двух недель, чтобы восстановиться.

Через 28 дней после первой инфекции четыре из шести обезьян получили еще одну дозу вируса, но на этот раз, несмотря на кратковременное повышение температуры, у них не было никаких признаков реинфекции, говорят авторы исследования.

Взяв анализы, исследователи обнаружили, что пик вирусной нагрузки был достигнут через три дня после заражения обезьян. Обезьяны показали более сильный иммунный ответ после первой инфекции, производя больше так называемых нейтрализующих антител, которые, возможно, защищали их от краткосрочной реинфекции.

Сейчас ученые готовятся к дополнительным экспериментам, чтобы увидеть, как долго эта иммунная защита остается у животных.