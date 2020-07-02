Ботсвана сообщает о загадочной гибели сотен слонов

Сотни слонов неожиданно и очень загадочно погибли в знаменитой дельте реки Окаванго в Ботсване, заявил в четверг, 2 июля, глава департамента дикой природы и национальных парков Уэстон Кирилл Таоло.

Мы полностью исключаем браконьерство, так как бивни слонов найдены неповрежденными, — заявил Таоло.

Напомним, что в южной части Африки, не имеющей выхода к морю, проживает самое большое в мире поголовье слонов, которое оценивается примерно в 130 000 особей. Ботсвана имеет самую крупную популяцию слонов в мире, 15 тысяч из которых проживает в дельте реки Окаванго.

Сегодня местные власти получили информацию о 356 мертвых слонах в районе к северу от дельты Окаванго. Причина смерти еще не установлена, однако специалисты исключают браконьерство и сибирскую язву.

Сейчас ветеринары и вирусологи занимаются анализом образцов не только с места гибели животных, но и с других территорий Южной Африки, Зимбабве и Канады для проведения испытаний. Аналогичные случаи смерти были впервые зарегистрированы в мае, когда власти обнаружили 12 трупов слонов в двух деревнях на северо-западе страны.

Благотворительная организация по сохранению дикой природы «слоны без границ» (EWB) подозревает, что слоны умирали в этом районе около месяца. Согласно отчету от 19 июня 2020 года, 70 процентов слонов умерли около месяца назад, а 30 процентов туш были свежими, начиная от одного дня до двух недель.

Среди погибших есть слоны всех возрастов и полов. Часть умерших животных была сильно истощена, ученые предполагают, что перед смертью они были дезориентированы и испытывали трудности при ходьбе. Несколько недель назад смотрители увидели одного слона, который ходил по кругу и не мог сдвинуться с места, хотя ему помогали другие слоны.