Топ-5 необычных симптомов при коронавирусе

Кашель и высокая температура — не единственные симптомы коронавируса. За шесть месяцев эпидемии ученые собрали обширную базу недомоганий при COVID-19, в том числе отметили редкие симптомы болезни, на которые не сразу обращают внимание.

Желудочно-кишечные проблемы

COVID-19 может вызвать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею. Такое состояние может длиться даже один день, но в период пандемии игнорировать подобные признаки не стоит.

Некоторые люди с коронавирусом сталкиваются с поносом и тошнотой еще до повышения температуры и кашля.

Потеря запаха или вкуса

COVID-19 может вызвать особую потерю запаха или вкуса, которая не сопровождается заложенностью носа. Обычно такие симптомы длятся от 9 до 14 дней. Некоторые исследования показывают, что потеря запаха или вкуса может быть самым ранним симптомом COVID-19.

Кожные изменения

Молодые пациенты со средней и тяжелой формой коронавируса отмечали сильный зуд и раздражение на коже, как это часто бывает при обморожении конечностей. Как правило, недомогание длится до 12 дней, а при использовании кремов и лосьонов симптомы можно купировать быстрее.

У небольшого процента пациентов были зафиксированы небольшие зудящие волдыри, крапивница или сыпь. Эти изменения кожи могут длиться неделю, проявляться одновременно с другими симптомами и сопровождаться более тяжелыми инфекциями.

Помутнение сознания

У некоторых пожилых пациентов с COVID-19 отмечались проблемы с памятью, затуманенное сознание. Особенно часто такие симптомы встречаются у людей с хроническими заболеваниями.

Проблемы с глазами

COVID-19 также может вызвать проблемы с глазами, например увеличенные, красные кровеносные сосуды, опухшие веки, чрезмерное слезоотделение.

Инфекция также может вызвать светочувствительность и раздражение. Эти симптомы чаще встречаются у людей с тяжелой формой.

Ученые отмечают, что признаки и симптомы COVID-19 могут появляться через 2—14 дней после заражения.

