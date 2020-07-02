Шведы выяснили, работает ли их стратегия массового иммунитета к COVID

Группа шведских ученых из Каролинского института опубликовала любопытное исследование, в котором говорится, что коллективный иммунитет к коронавирусу все-таки формируется. И не исключено, что его уровень вдвое выше, чем ожидалось.

Мы провели тестирование доноров крови, чтобы выяснить, как принятые меры по борьбе с коронавирусом в нашей стране повлияли на иммунитет. Швеция стала единственной европейской страной, где не было строгого карантина в надежде обрести коллективный иммунитет. Пока что данные говорят о том, что план сработал, так как иммунитет сформировался даже у людей с отрицательными тестами на антитела, — пишут исследователи.

Но радоваться пока рано. Согласно результатам исследования, всего у 30% здоровых доноров крови был обнаружен так называемый Т-клеточный иммунитет, который указывает на приобретенный иммунитет к коронавирусу.

Ученые предполагают, что количество людей с иммунитетом может быть еще больше, так как в исследовании приняли участие всего 200 добровольцев, у большинства из которых COVID-19 протекал в легкой форме.

Авторы работы уточняют: их исследование не направлено на изучение антител, так как шведские специалисты считают, что развитие иммунитета маловероятно связано с наличием в организме антител к вирусу.

Как сообщает со ссылкой на исследование издание Daily Mail, особое внимание ученые уделили анализу уровня T-лимфоцитов, или Т-клеток, у пациентов. Дело в том, что именно они играют важнейшую роль в формировании иммунитета к перенесенным инфекционным заболеваниям.

Из 200 участников Т-клетки были обнаружены у 30%. Интересно, что Т-клеточный иммунитет был в два раза сильнее у тех доноров, у кого в организме не были обнаружены антитела. Ученые предполагают, что большое количество людей уже имеет иммунитет к вирусу, даже если они не болели COVID-19.

В новых исследованиях ученые хотят выяснить, как долго может сохраняться иммунитет при наличии Т-клеток. Предыдущие работы показали, что иммунитет к коронавирусу формируется не больше чем на 2—3 месяца и не гарантирует полной защиты от заражения.