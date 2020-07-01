Зюганов опроверг рассылку «жалобных бланков» для членов избиркомов от КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг информацию о распространении среди членов избиркомов от компартии неких «жалобных бланков», в которых критикуется процесс голосования по конституционным поправкам.

Ранее в Центризбирком поступили сообщения о том, что представляющие КПРФ члены УИКов с правом решающего голоса планируют прикладывать к итоговому протоколу некий документ с обвинениями в нарушениях при проведении голосования.

По словам член ЦИК Антона Лопатина, в документе, который якобы должен прикладываться к итоговому протоколу, говорится о «масштабной агитации», направленной на формирование положительного отношения к конституционным поправкам, критикуется пакетное голосование и «масштабное использование административного ресурса».



Председатель ЦИК Элла Памфилова направила главе ЦК КПРФ Геннадию Зюганову телеграмму с просьбой прояснить ситуацию.

«Я связалась с Геннадием Андреевичем Зюгановым, — цитирует Памфилова ТАСС. — Хочу, чтобы услышали мои коллеги: никаких таких указаний, это не идет от руководства компартии. Надеюсь, что наши коллеги будут работать, не оглядываясь на эти дешевки».

Памфилова предположила, что документ мог быть подготовлен некими «группами, которые слились слились с самыми радикальными оппозиционерами».

«Все заготовки — это какое-то левое ответвление, ведут себя ребята не по-коммунистически точно», — заключила глава ЦИК.

Главный редактор «Ридуса» Андрей Гулютин, являющийся членом столичного УИК 844 от КПРФ, подтверждает заявление Зюганова — никаких подобных распоряжений и шаблонов коммунисты в Москве по своим внутренним каналам и чатам точно не рассылали.



Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону проходит 1 июля, но проголосовать можно было в течение предыдущих пяти дней. Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрели электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.