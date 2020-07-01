Более половины коечного фонда Москвы вернется к стандартному режиму работы

В Москве перепрофилируют еще три тысячи больничных коек, которые использовались для лечения пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Таким образом, более половины коечного фонда столицы вернется к стандартному режиму работы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Эпидемиологическая ситуация в городе стабильно улучшается, поэтому с учетом имеющегося резерва в виде созданных временных госпиталей мы продолжаем процесс обратного перепрофилирования медучреждений города, — сказала чиновница.

При этом, согласно временному стандарту, кровати в палатах должны быть расставлены на увеличенном расстоянии друг от друга. В помещениях предусмотрено дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. А госпитализация в больницы будет осуществляться через отдельный вход с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции.

Кроме того, каждый пациент подвергается обязательному тестированию на коронавирус. На время ожидания результатов их размещают в отдельных палатах с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности.