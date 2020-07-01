В ЦИК призвали не пытаться интерпретировать данные о голосовании по-своему

Зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев призвал россиян уточнять данные о ходе голосования в ЦИК, а не пытаться интерпретировать информацию как-то по-своему.

Таким образом Булаев отреагировал на размещение в Сети скриншота с данными Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», где утром в среду якобы была опубликована явка по некоторым регионам на 15:00 и 18:00. По словам зампредседателя ЦИК, распространители данной информации, среди которых присутствует основатель ФБК Алексей Навальный, стараются убедить россиян в том, будто итоги голосования «определили еще три месяца назад».

«Но это не так. Речь идет о данных из некоторых участковых комиссий, которые введены. Это результаты досрочного голосования, на очень удаленных участках. И закончилось оно 21 июня. Ну, позвонили бы и узнали. Зачем придумывать того, чего нет», — приводит слова Булаева ТАСС.



Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону проходит 1 июля, но проголосовать можно было в течение предыдущих пяти дней. Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрели электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.