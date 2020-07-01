В Москве пойман наблюдатель «Голоса» с поддельным протоколом голосования

Представители Общественной палаты РФ заявили о поимке на участке № 1912 в Москве наблюдателя с поддельным протоколом голосования.

По словам общественников, наблюдатель является представителем движения «Голос». На место уже вызвали полицию и проверяющие органы.

Кроме того, как пишет Telegram-канал Mash, наблюдатель признался, что поддельный протокол он получил от координатора своей организации.

Ранее в Сети появился видеоролик о подготовке активистов движения «Голос» к провокациям на участках для голосования по конституционным поправкам в Новосибирске. На видео некий мужчина рассказывает активистам, как им добиться принудительного удаления с УИКов.

Напомним, что член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод назвал движение «Голос» «фабрикой фейков»: по его данным, подавляющее большинство сообщений о нарушениях на карте движения не соответствуют реальности — «являются фейками, сообщениями искусственными, вымышленными».

На «Карте нарушений на выборах», запущенной движением «Голос», числится 1357 нарушений. Из них всего 28 сообщений — с пометкой «от надежных источников». То есть сами авторы проекта признают возможную «фейковость» более 97% своих материалов.