найти ×
   
  • USD 0.00
    70.44
  • EUR +0.20
    79.19
СохранитьСохранено0
×

204206

В Москве пойман наблюдатель «Голоса» с поддельным протоколом голосования

Small f632c44589

Представители Общественной палаты РФ заявили о поимке на участке № 1912 в Москве наблюдателя с поддельным протоколом голосования.

По словам общественников, наблюдатель является представителем движения «Голос». На место уже вызвали полицию и проверяющие органы.

Кроме того, как пишет Telegram-канал Mash, наблюдатель признался, что поддельный протокол он получил от координатора своей организации.

Ранее в Сети появился видеоролик о подготовке активистов движения «Голос» к провокациям на участках для голосования по конституционным поправкам в Новосибирске. На видео некий мужчина рассказывает активистам, как им добиться принудительного удаления с УИКов.

Напомним, что член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод назвал движение «Голос» «фабрикой фейков»: по его данным, подавляющее большинство сообщений о нарушениях на карте движения не соответствуют реальности — «являются фейками, сообщениями искусственными, вымышленными».

На «Карте нарушений на выборах», запущенной движением «Голос», числится 1357 нарушений. Из них всего 28 сообщений — с пометкой «от надежных источников». То есть сами авторы проекта признают возможную «фейковость» более 97% своих материалов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Дешевое лекарство от алкоголизма оказалось эффективным против ожирения
451390498читать позжечитаю позже
Здоровье
Туалеты попали в список самых опасных мест во время пандемии
201690читать позжечитаю позже

главное


Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками

Невероятно харизматичное животное!

1895144862читать позжечитаю позже

Животные
Спорт
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии16 декабря 2019

Дополнительные проблемы создали стюарды, бросившиеся его ловить.

12216673читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM